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Стала известна реакция общественности на выход из тюрьмы Дани Алвеса

Стала известна реакция общественности на выход из тюрьмы Дани Алвеса
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Бывший защитник сборной Бразилии и «Барселоны» Дани Алвес, 25 марта вышедший из тюрьмы под залог в € 1 млн, столкнулся с оскорблениями, которые некоторые люди выкрикивали ему на входе из суда. Об этом сообщает Marca.

«Алвес, у тебя есть много денег, чтобы изнасиловать кого-то, не так ли?» – выкрикнул один из присутствующих.

«В Бразилии тебя быстро убьют, не волнуйся», – добавил кто-то из толпы.

Напомним, 40-летний футболист был признан виновным по делу об изнасиловании девушки и приговорён к четырём годам тюремного заключения. Однако на текущий момент Алвес находится в процессе обжалования приговора. По той причине, что футболист внёс необходимый залог, во время процесса обжалования он может находиться дома, но обязан соблюдать ряд условий.

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