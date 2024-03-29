Игрок «Спартака» вошёл в сборную сезона-2023/2024 Лиги Наций КОНКАКАФ

Ямайский нападающий французского «Клермона» Шамар Николсон, права на которого принадлежат московскому «Спартаку», вошёл в символическую сборную сезона-2023/2024 Лиги Наций КОНКАКАФ по версии статистической платформы SofaScore.

Также в эту сборную лучших игроков турнира попал мексиканский полузащитник «Динамо» Луис Чавес.

Фото: Интернет-портал Sofascore

Символическая сборная сезона-2023/2024 Лиги Наций КОНКАКАФ

Вратарь: Эдрик Менхивар (Гондурас);

Защитники: Элвин Джонс (Тринидад и Тобаго), Сесар Монтес (Мексика), Денил Мальдонадо (Гондурас), Энтони Робинсон (США);

Полузащитники: Адальберто Карраскилья (Панама), Луис Чавес (Мексика), Эдвин Родригес (Гондурас);

Нападающие: Джованни Рейна (США), Демирай Грей (Ямайка), Шамар Николсон (Ямайка).

Напомним, на турнире сборная Ямайки заняла третье место, второй стала национальная команда Мексики, а победителем Лиги Наций в третий раз подряд стала сборная США.

27-летний Шамар Николсон перешёл в «Спартак» из «Шарлеруа» в декабре 2021 года. Сообщалось, что сумма трансфера составила около € 8 млн. В нынешнем сезоне ямайский нападающий во всех турнирах за клуб и сборную сыграл в 30 матчах, в которых забил девять голов и отдал три результативные передачи.

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Шамар Николсон спел, станцевал и облил шампанским: