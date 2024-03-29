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Дюгарри раскритиковал Мбаппе после матчей сборной Франции с Германией и Чили

Дюгарри раскритиковал Мбаппе после матчей сборной Франции с Германией и Чили
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Бывший нападающий сборной Франции Кристоф Дюгарри раскритиковал нападающего Килиана Мбаппе за выступление в товарищеском матче с национальными командами Германии и Чили.

«Мы привыкли к Мбаппе, который ходит, который не хочет возвращаться, которого не заботит оборона. Когда у тебя капитанская повязка сборной Франции, я считаю это неприемлемым. Я думаю, Мбаппе не понимает, в чём заключается роль капитана. Нужно быть образцовым, подавать пример. Демонстрировать такое плачевное отношение в двух матчах, я считаю это ненормальным. Это не умаляет его огромных качеств, но когда ты капитан, ты должен быть безупречен», — приводит слова Дюгарри RMC Sport.

Напомним, сборная Франции проиграла Германии со счётом 2:3 и обыграла Чили со счётом 3:2.

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