Маурисио Почеттино высказался о рецидиве травмы Ромео Лавии

Главный тренер «Челси» Маурисио Почеттино прокомментировал рецидив травмы новичка команды, бельгийского полузащитника Ромео Лавии, из-за которой игрок пропустит оставшуюся часть сезона.

«Я не могу подробно объяснить его травму, потому что я не врач. Самое важное, что нужно прояснить – это то, что за девять месяцев он тренировался с нами всего несколько недель. Он приехал, но не смог тренироваться, потому что, когда клуб подписал его, он был травмирован.

Затем, после того, как он начал тренироваться с командой, он получил серьёзную травму. Позже он вернулся к тренировкам и был доступен, поэтому сыграл в матче с «Кристал Пэлас». Но он снова травмировался и до сих пор не вернулся к тренировкам. Это очень печальная ситуация, и я надеюсь, что он сможет стать сильнее после этого. Мы поможем ему, насколько это возможно», – приводит слова Почеттино BBC.

Напомним, в октябре прошлого года футболист столкнулся с рецидивом травмы лодыжки, из-за которой выбыл до конца декабря. До этого Лавиа повредил лодыжку в середине сентября. Суммарно в футболе «Челси» в этом сезоне он провёл на поле 32 минуты в официальных матчах. К «синим» бельгийский хавбек присоединился в прошлое летнее межсезонье, лондонцы заплатили «Саутгемптону» за опорного полузащитника € 62 млн.

Почеттино не смог вспомнить футболиста «Челси»: