Стало известно будущее Хаби Алонсо в «Байере»

Главный тренер «Байера» Хаби Алонсо может остаться на посту главного тренера леверкузенской команды.

Как сообщает журналист Фабрицио Романо в соцсетях, испанский специалист, вероятно, продолжит работу с командой до окончания следующего сезона.

Ранее в СМИ появлялась информация, что «Бавария» старается «изо всех сил» привлечь к себе на работу Алонсо. Также сообщалось, что в последние недели сам испанский специалист стал более обстоятельно обдумывать вариант с приходом в «Баварию».

Напомним, Хаби Алонсо возглавил леверкузенский «Байер» в 2022 году. После 26 туров чемпионата Германии нынешнего сезона «Байер» под руководством испанского специалиста возглавляет турнирную таблицу, набрав 70 очков. «Бавария» занимает второе место. В активе клуба из Мюнхена 60 очков.