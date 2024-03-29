Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Лука Тони высказался о предстоящем противостоянии «Реала» и «Манчестер Сити» в ЛЧ

Лука Тони высказался о предстоящем противостоянии «Реала» и «Манчестер Сити» в ЛЧ
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший нападающий «Ромы», «Ювентуса» и «Баварии» Лука Тони высказался о предстоящем четвертьфинальном поединке Лиги чемпионов между мадридским «Реалом» и «Манчестер Сити».

Лига чемпионов . 1/4 финала. 1-й матч
09 апреля 2024, вторник. 22:00 МСК
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
Не начался
Манчестер Сити
Манчестер, Англия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«У «Манчестер Сити» есть менталитет, который всегда заставляет их играть хорошо. Кроме Хосепа Гвардиолы, им повезло, что в их составе есть несколько чемпионов. Мне очень нравится нравится Анчелотти с «Реалом». Они играют плохо, но в апреле всегда просыпаются. С командами Карло нужно быть очень осторожными», — приводит слова.

Первый матч между «Реалом» и «Сити» состоится девять 9 апреля в Мадриде, ответная встреча состоится 17 апреля в Манчестере.

Действующим победителем Лиги чемпионов является «Манчестер Сити», который в финале обыграл «Интер» со счётом 1:0. Единственный гол забил полузащитник Родри.

Материалы по теме
В «Ливерпуле» считают, что Алонсо уйдёт из «Байера» только ради «Реала» — Бен Джейкобс

0,5 Бруну и 2,5 гола «Реала». ХиТ#175

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android