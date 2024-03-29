Лука Тони высказался о предстоящем противостоянии «Реала» и «Манчестер Сити» в ЛЧ

Бывший нападающий «Ромы», «Ювентуса» и «Баварии» Лука Тони высказался о предстоящем четвертьфинальном поединке Лиги чемпионов между мадридским «Реалом» и «Манчестер Сити».

«У «Манчестер Сити» есть менталитет, который всегда заставляет их играть хорошо. Кроме Хосепа Гвардиолы, им повезло, что в их составе есть несколько чемпионов. Мне очень нравится нравится Анчелотти с «Реалом». Они играют плохо, но в апреле всегда просыпаются. С командами Карло нужно быть очень осторожными», — приводит слова.

Первый матч между «Реалом» и «Сити» состоится девять 9 апреля в Мадриде, ответная встреча состоится 17 апреля в Манчестере.

Действующим победителем Лиги чемпионов является «Манчестер Сити», который в финале обыграл «Интер» со счётом 1:0. Единственный гол забил полузащитник Родри.

0,5 Бруну и 2,5 гола «Реала». ХиТ#175