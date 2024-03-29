Корнеев: в «Спартаке» нет лидера, который может взять за ухо других игроков

Бывший российский футболист Игорь Корнеев высказался в преддверии матча 22‑го тура Российской Премьер-Лиги между московским «Спартаком» и екатеринбургским «Уралом». Игра состоится в субботу, 30 марта. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 19:00 по московскому времени.

«Я не вижу, что сейчас кто‑то может собрать в кучу команду. Нельзя сказать, что тренер плохой, но будто потерял те нити влияния на команду «Урала». В таком случае игроки должны помогать тренеру, но этого я не вижу тоже. В «Спартаке» тоже сейчас такого лидера нет. Джикия мог бы им быть, но он не играет. Мне кажется, Литвинов способен на что‑то такое. Зобнин тоже опытный парень, но я не вижу, чтобы он кому‑то «пихал», а без этого никак. Лидер должен за ухо взять и показать, что надо делать по‑другому. Пока таких лидеров нет… «Урал» практически не усилился. «Урал» пока в яме, где нет просвета», — сказал Корнеев в эфире телеканала «Матч ТВ».

Напомним, в данный момент «Спартак» занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата России, «Урал» — на 13-й строчке. Лидирует в Российской Премьер-Лиге «Зенит», который является действующим чемпионом страны.

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