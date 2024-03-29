Защитник «Интера» Ачерби: я никогда не был расистом, моим кумиром был Веа

Защитник миланского «Интера» Франческо Ачерби отреагировал на оправдательное решение спортивного судьи Серии А Херардо Мастрандреа по делу об оскорблениях футболиста «Наполи» Жуана Жесуса на расистской почве во время очного матча команд в 29-м туре чемпионата Италии (1:1).

«Я никогда не был расистом. Приговор стал освобождением, хотя вся ситуация, которая сложилась, меня огорчила: против меня была большая ярость. Я расист? Моим кумиром был Джордж Веа, он был одним из первых, кто назвал позвонил мне, когда у меня обнаружили рак», — приводит слова Ачерби журналист Никола Скира в соцсети Х (ранее Twitter).

Напомним, ранее 36-летний защитник был исключён из заявки сборной Италии на её мартовские товарищеские матчи. Также сообщалось, что «Интер» может разорвать контракт с Ачерби.