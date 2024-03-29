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Гранат: сейчас у «Динамо» проверка, насколько они способны бороться за чемпионство в РПЛ

Гранат: сейчас у «Динамо» проверка, насколько они способны бороться за чемпионство в РПЛ
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Бывший футболист «Динамо» Владимир Гранат поделился ожиданиями в преддверии матча 22-го тура Российской Премьер-Лиги между бело-голубыми и «Ростовом».

«Матч «Динамо» — «Ростов» — один из самых интересных в туре. Эти команды наиболее играющие, с интересными тренерами. Надеюсь, нас будет ждать увлекательная игра. «Динамо» нужно идти от матча к матчу. У них сейчас непростой отрезок: был кубковый матч с «Зенитом», сейчас — «Ростов», потом — «Спартак». Это проверочный отрезок для «Динамо», насколько они способны бороться за чемпионство», — сказал Гранат в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

МИР Российская Премьер-лига . 22-й тур
29 марта 2024, пятница. 19:30 МСК
Динамо М
Москва
Не начался
Ростов
Ростов-на-Дону
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Напомним, «Динамо» сыграет с «Ростовом» сегодня, 29 марта. Встреча пройдёт в Москве и начнётся в 19:30 по мск.

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