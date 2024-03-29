Денис Макаров: для «Динамо» сейчас каждый матч — финал

Полузащитник московского «Динамо» Денис Макаров в эксклюзивном интервью «Чемпионату» высказался о турнирных амбициях своей команды в нынешнем сезоне.

— Конечно, внутри раздевалки перед каждой игрой звучат разговоры, что для нас каждый матч — финал. Но мы их никуда не выносим. Каждый из нас знает, что он хочет. Сейчас мы рады, что находимся на третьем месте и у нас есть отрыв от конкурентов. Будем продолжать так же.

— Близость первого места не закрепощает?

— Насчёт команды не знаю, но у меня нет паники. Ты просто выходишь играть и получаешь от этого удовольствие. А как сложится, никто не знает. Два года назад мы делили первое-второе места, но затем резко скатились вниз и чуть не проворонили третье. Хотя должны были занимать второе. Сейчас такая же ситуация, но посмотрим, как сложится. До конца 10 туров.