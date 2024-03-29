Радимов предположил, при каком условии «Динамо» продаст Тюкавина

Бывший футболист «Зенита» и сборной России Владислав Радимов высказался о возможном уходе нападающего Константина Тюкавина из московского «Динамо».

«Тюкавин подписал новый контракт, «Динамо» на него всерьёз рассчитывает. Клуб хорошо готовит молодёжь. Если на подходе будут футболисты, которые его смогут заменить, то Тюкавина отпустят при соответствующем хорошем предложении. Что произошло и с Захаряном», — сказал Радимов в эфире «Матч ТВ».

Тюкавин — воспитанник «Динамо». В нынешнем сезоне 21-летний нападающий провёл 26 матчей во всех турнирах, забил 10 мячей и сделал восемь результативных передач. Действующий контракт Константина с московским клубом рассчитан до конца июня 2028 года. Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость россиянина в € 12 млн.

Мы хотим спросить вас о некоторых продуктах «Чемпионата»: вы можете сделать сайт лучше