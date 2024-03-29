Макаров: с Карпиным в сборной не общался. Только «привет» — «пока»

Полузащитник московского «Динамо» Денис Макаров в эксклюзивном интервью «Чемпионату» рассказал о своём отношении к тому, что его не вызывают в сборную России.
— Не анализировал, почему так происходит. Нормально к этому отношусь. Проблем никаких нет, что я там или нет.
— Что случилось на твоём последнем сборе у Карпина?
— Я получил травму, поговорил с тренером и уехал лечиться в «Динамо». После этого больше не вызывали. А я не спрашивал, почему. Не вызывают, значит, не вызывают.
— Карпин был игроком схожего профиля — объяснял, в чём ты, с его точки зрения, должен прибавить?
— Я с ним вообще не общался. Только «привет», «пока». Я же пробыл в сборной всего два дня. На этом всё.
— Больше вызовов не было?
— Нет.
— Ты сам хочешь играть за сборную?
— Конечно! Это же твоя страна, ты защищаешь её честь.