Тошич: очень рад, что Дзагоев вернулся в ЦСКА, ведь это его место и команда

Бывший футболист ЦСКА Зоран Тошич прокомментировал возвращение экс-хавбека армейцев Алана Дзагоева в московский клуб. Напомним, ранее стало известно, что 33-летний Дзагоев займёт должность селекционера ЦСКА.

«Мы с Аланом постоянно на связи, вместе поиграли в «Ламии». К сожалению, он решил закончить свою карьеру футболиста. Я очень рад, что теперь Дзагоев вернулся в ЦСКА, ведь это его место и его команда, где он играл всю жизнь. Он всё очень хорошо знает в ЦСКА и его опыт, знания будут полезны. Алан сможет помочь селекции клуба, в том числе и в поиске молодых игроков», — сказал Тошич в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

Дзагоев играл за ЦСКА с 2008 по 2022 год. За этот период он принял участие в 395 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 77 голами и 93 результативными передачами. Экс-футболист ЦСКА завершил футбольную карьеру в ноябре минувшего года в возрасте 33 лет.