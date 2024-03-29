Макаров: «Краснодар» заслуживает быть в тройке или даже занять первое место

Полузащитник московского «Динамо» Денис Макаров высказался о чемпионских амбициях футбольного клуба «Краснодар». По его мнению, «быки» заслуживают финишировать в нынешнем сезоне Российской Премьер-Лиги в тройке призёров и, возможно, даже на первом месте.

«Это очень хорошая команда. Сколько лет я против «Краснодара» играл, всегда видел у них уровень клуба, футболистов, стадиона. Они заслуживают быть в тройке или даже занять первое место. Почему нет, когда для тебя всё делают? Например, строят прекрасные стадионы. Все условия — только выходи и играй!» — сказал Макаров в беседе с корреспондентами «Чемпионата» Олегом Лысенко и Марией Куцубеевой.

Напомним, «Краснодар» ушёл на зимний перерыв в сезоне на первом месте в РПЛ, но после возобновления чемпионата уже успел опуститься на вторую строчку.