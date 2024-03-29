Салтыков: понимал, что вызов в сборную — аванс, с Карпиным даже лично пообщаться не успели

Нападающий московского «Локомотива», выступающий на правах аренды в «Крыльях Советов», Никита Салтыков поделился воспоминаниями от вызова в основную сборную России на матчи с олимпийской сборной Египта (1:1 и 1:2), а также рассказал о работе с тренерским штабом Валерия Карпина.

«Прекрасно понимал, что тот вызов — это большой аванс. Хоть она и называлась национальной, по факту состояла из игроков не старше 23 лет. Я был рад поработать с тренерским штабом основной команды. После того сбора я предполагал, что буду вызываться в молодёжный состав. Конечно, моя глобальная цель — это основная сборная. Но сейчас у нас были матчи в Уругвае — хотелось по максимум помочь молодёжке.

Впечатления от работы с Карпиным? Мы с ним даже лично никак не успели пообщаться. Всё-таки у его штаба было в подчинении 50 человек — по сути две сборные. Сначала тренировались мы, потом они уходили к другой команде. То же самое было на теории. Так что времени особо у них не было», — приводит слова Салтыкова «РБ Спорт».

Напомним, Никита Салтыков официально покинул самарский клуб «Крылья Советов» в январе. Он перешёл в московский «Локомотив». Соглашение железнодорожников с игроком рассчитано до 2028 года. До конца этого сезона Салтыков будет выступать за «Крылья Советов» на правах аренды.

В нынешнем сезоне 19-летний футболист принял участие в 23 матчах самарского клуба во всех турнирах, в которых забил четыре гола и отдал пять результативных передач. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Салтыкова в € 3 млн.

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