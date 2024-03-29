Салтыков: уровень футболистов в молодёжной сборной России точно позволяет играть в РПЛ

Нападающий московского «Локомотива» Никита Салтыков, выступающий на правах аренды в самарских «Крыльях Советов», высказался о нынешнем составе молодёжной сборной России, а также ответил на вопрос, считает ли себя лидером молодёжки.

«Если в парней из молодёжки поверят в их клубах, то они тоже будут играть регулярно. Их уровень точно позволяет. У нас собралась неплохая команда, тут есть очень интересные ребята. Не хочу никого выделять, но таких много. Они могут играть в РПЛ: им надо дождаться момента, чтобы проявить себя.

Не сказал бы, что я лидер. Здесь есть много сильных игроков. Кто давно вызывается в юношескую сборную, давно знает этот тренерский штаб, те больше подсказывают и помогают, но не более того», — приводит слова Салтыкова «РБ Спорт».

Напомним, Никита Салтыков официально покинул самарский клуб «Крылья Советов» в январе. Он перешёл в московский «Локомотив». Соглашение железнодорожников с игроком рассчитано до 2028 года. До конца этого сезона Салтыков будет выступать за «Крылья Советов» на правах аренды.

В нынешнем сезоне 19-летний футболист принял участие в 23 матчах самарского клуба во всех турнирах, в которых забил четыре гола и отдал пять результативных передач. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Салтыкова в € 3 млн.