Комличенко восстановился после травмы и готовится к матчу с «Динамо»

Футбольный агент Александр Клюев, представляющий интересы нападающего «Ростова» Николая Комличенко, заявил, что его клиент восстановился после повреждения и готовится к ближайшему матчу Российской Премьер-Лиги с «Динамо». Комличенко получил травму на зимних учебно-тренировочных сборах и пропустил начало 2024 года.

«Николай чувствует себя хорошо и готовится к игре с «Динамо». Будет ли у него особый настрой на матч с бывшей командой? У Николая на каждую игру боевой настрой, потому что он хочет помочь своей команде достичь успеха и бороться за звание лучшего бомбардира чемпионата», — приводит слова Клюева «РБ Спорт».

Напомним, в ближайшем матче «Ростов» встретится с «Динамо». Игра 22-го тура чемпионата России состоится сегодня, 29 марта, в Москве. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 19:30 мск.