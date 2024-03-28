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Дмитрий Радченко: «Спартак» испытывает внутренние проблемы — «Урал» даст бой

Дмитрий Радченко: «Спартак» испытывает внутренние проблемы — «Урал» даст бой
Гильермо Абаскаль
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Бывший футболист Дмитрий Радченко поделился ожиданиями от матча 22-го тура чемпионата России «Спартак» — «Урал». Встреча состоится в субботу, 30 марта. Начало игры — в 19:00 мск.

МИР Российская Премьер-лига . 22-й тур
30 марта 2024, суббота. 19:00 МСК
Спартак М
Москва
Не начался
Урал
Екатеринбург
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Я думаю, что Абаскаля и Гончаренко пока не отправят в отставку. Абаскаль, скорее всего, доработает в «Спартаке» сезон, и уже потом будет приниматься решение. «Уралу» терять нечего, команде нужно набирать очки, и поэтому в матче со «Спартаком» будут играть в нападение. Интересно будет посмотреть на «Спартак», потому что команда имеет внутренние проблемы. Поэтому «Урал» точно даст бой», — сказал Радченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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