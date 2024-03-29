Макаров: в каждом клубе был какой-то конфликт. Я за свою правду буду биться всегда

Полузащитник московского «Динамо» Денис Макаров высказался о недопониманиях в футбольных клубах. Он признался, что у него были сложности в каждой команде из-за ощущения своей правоты в некоторых ситуациях.

«В каждом клубе был какой-то конфликт. Я не хотел этого, просто так происходило. Люди часто говорят неправду, не зная всей ситуации. Иногда со стороны она кажется конфликтом, а на самом деле — просто недопонимание. Я за свою правду буду биться всегда. Если понимаю, что я прав, а кто-то — нет, пойду до конца», — сказал Макаров в беседе с корреспондентами «Чемпионата» Олегом Лысенко и Марией Куцубеевой.

После 20 туров «Динамо» занимает третье место с 38 очками. Лидирует в чемпионате «Зенит» (40 очков).

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