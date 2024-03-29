«Поработай, Саша». Шалимов – о тренерских амбициях Мостового

Известный российский специалист Игорь Шалимов высказался о тренерских амбициях экс-полузащитника «Спартака» и «Сельты» Александра Мостового.

«Ну Саня, конечно, сейчас он мучается, вот пусть он тренировку проведёт одну, вот пусть он выступит перед ребятами. Вот ему дадут команду, вот что он скажет, например, как он разобьёт потом упражнения, чтобы там все нагружались, чтобы пол команды не стояло, а пол команды там тренировалась. Вот поработай, Саша. Конечно, он не представляет», — сказал Шалимов в выпуске YouTube-канала «Это футбол, брат!»

Напомним, ранее Мостовой сообщил «Чемпионату», что с удовольствием бы съездил на стажировку в «Пари НН» к возглавляющему нижегородцев Сергею Юрану.

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