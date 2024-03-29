«Всегда хочется большего». Салтыков высказался о своей стоимости по версии Transfermarkt

Нападающий московского «Локомотива», выступающий на правах аренды в «Крыльях Советов», Никита Салтыков высказался о своей рыночной стоимости по версии интернет-портала Transfermarkt, которая составляет € 3 млн.

«Всегда хочется большего. Если человек амбициозен, он всегда будет стремиться к лучшему. Лично я стараюсь сам себя не оценивать — пусть это делают другие. Правильно они это делают или нет — другой вопрос, пусть они это обсуждают сами, а я буду выполнять свою работу. Всегда будет хотеться большего. Но какой-то конкретной цифры у меня нет», — приводит слова Салтыкова «РБ Спорт».

Напомним, Никита Салтыков официально покинул самарский клуб «Крылья Советов» в январе. Он перешёл в московский «Локомотив». Соглашение железнодорожников с игроком рассчитано до 2028 года. До конца этого сезона Салтыков будет выступать за «Крылья Советов» на правах аренды.

В нынешнем сезоне 19-летний футболист принял участие в 23 матчах самарского клуба во всех турнирах, в которых забил четыре гола и отдал пять результативных передач.