Полузащитник «Динамо» Денис Макаров назвал топ-3 страны, где бывал туристом

Полузащитник московского «Динамо» Денис Макаров назвал тройку лучших стран, где бывал в качестве туриста.

«Бали и Италия — точно в топе. Турция — вообще как второй дом. Каждый год там сборы на протяжении 13 лет. Я люблю в Турции отдыхать летом, а сборы проводить там не люблю, ха-ха. Когда мы были в Бодруме в конце мая — начале июня, стояла прекрасная погода: +30 градусов, море даже прохладненькое чуть-чуть», — сказал Денис Макаров в беседе с корреспондентами «Чемпионата» Олегом Лысенко и Марией Куцубеевой.

Напомним, после 20 туров «Динамо» занимает третье место с 38 очками. Лидирует в чемпионате «Зенит» (40 очков).

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