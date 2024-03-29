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«Зашёл «Газпром», и все стали сложнее». Зырянов – о звёздной болезни игроков «Зенита»

«Зашёл «Газпром», и все стали сложнее». Зырянов – о звёздной болезни игроков «Зенита»
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Бывший футболист «Зенита» Константин Зырянов ответил на вопрос, была ли у него и других игроков сине-бело-голубых звёздная болезнь.

«Была ли звёздная болезнь? Не, какая звёздная болезнь в 30 лет. Там уже всё прошло. В «Амкаре» была, в «Торпедо» была, в «Зените» уже всё спокойно. Там тем более такие люди играли со мной. Тяжело было заболеть звёздной болезнью, глядя на других, которые ей болели.

Кто был со звёздном болезнью в «Зените»? Да все нормальные пацаны были, но все со звездной болезнью. У всех немножко была звезда, потому что, когда зашёл «Газпром», совсем другие деньги стали. Всё немножко поменялось. И так были непростые футболисты, а потом стали ещё сложнее», — сказал Зырянов в выпуске YouTube-канала «СБГ ШОУ».

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