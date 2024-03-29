«Это может быть случайность». Зырянов – об успехе сборной России на Евро-2008

Бывший полузащитник сборной России Константин Зырянов считает, что успешное выступление национальной команды на Евро-2008 может быть удачной случайностью.

«Успех на Евро-2008 был случайностью? Вы знаете, 2008 год, он вообще такой для российского спорта выдался приличный. Это ЦСКА выиграл Евролигу. Хоккей мы чемпионы мира Выиграли Евро, выиграли Кубок УЕФА и Суперкубок. И вот этот год, он такой специфический был, дал импульс. Тем более нашей сборной, когда костяк команды, составляли футболисты из «Зенита», которые выиграли только Кубок УЕФА. И, конечно, они на Евро всё так выплеснули. И это позволило, считай, взять там кое-что.

Но больше всё-таки я скажу, что это может быть случайность, потому что дальше, если была бы закономерность, мы бы и дальше так бы играли, и побеждали. Если взять матч с отборочного цикла, нам повезло, когда хорваты обыграли англичан на выезде, хотя англичан устраивала ничья», — сказал Зырянов в выпуске YouTube-канала «СБГ ШОУ».

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