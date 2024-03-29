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Вратарь «Ливерпуля» Келлехер: Клопп всегда вселял в меня большую уверенность

Вратарь «Ливерпуля» Келлехер: Клопп всегда вселял в меня большую уверенность
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Ирландский вратарь «Ливерпуля» Кивин Келлехер высказался о главном тренере мерсисайдцев Юргене Клоппе, который покинет клуб по завершении нынешнего сезона.

«Клопп всегда был тем, кто наделял нас, игроков, уверенностью. Что бы ни случилось, как бы ты ни сыграл, он всегда был на позитиве и вселял в нас большую уверенность. Юрген — единственный тренер, с которым я работал здесь, так что будет странно, когда он уйдёт, но воспоминания о нём останутся самыми приятными», — приводит слова Келлехера официальный сайт «Ливерпуля».

Келлехер выступает за мерсисайдцев с 2019 года. Действующий контракт ирландца с клубом рассчитан до конца июня 2026 года. Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 25-летнего Келлехера в € 18 млн.

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