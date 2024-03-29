Кечинов: «Спартак» ждёт тяжёлая игра — «Уралу» деваться некуда

Бывший футболист московского «Спартака» Валерий Кечинов высказался о предстоящем матче в рамках 22-го тура РПЛ между красно-белыми и «Уралом». Напомним, игра состоится 30 марта. Встреча пройдёт в Москве и начнётся в 19:00 мск.

«Однозначно, что после матча «Спартак» — «Урал» Абаскаля и Гончаренко не уволят, несмотря на результат. Думаю, руководство команд будет дожидаться конца сезона. Я считаю, что для «Спартака» будет тяжёлая игра, потому что «Уралу» деваться некуда.

«Урал» отдаст все свои силы, чтобы сыграть достойно и добиться положительного результата. Но «Спартак» играет дома, и у команды гораздо лучше состав, поэтому моё предпочтение – победа «Спартака». Но я не думаю, что победа будет разгромной, сыграют скромненько», — сказал Кечинов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.