Юран — о словах про чемпионство: почему все вдруг сразу решили, что это будет в России?

Главный тренер футбольного клуба «Пари Нижний Новгород» Сергей Юран объяснил своё высказывание о том, что в ближайшие два года он хочет выиграть чемпионский титул.

«Спартак»? Почему сразу в «Спартак»? Я сейчас главный тренер «Пари НН», а у них есть Абаскаль. Поэтому будет некорректно говорить в таком ключе. А про чемпионство — почему все вдруг сразу решили, что это будет в России? Европа? А почему нет?» — приводит слова Юрана Sport24.

Напомним, Юран возглавляет «Пари НН» с апреля прошлого года. Ранее в своей профессиональной тренерской карьере Сергей работал с такими командами, как «Химки», «СКА-Хабаровск», «Балтика», «Сибирь», «Шинник» и «Симург». Нижегородцы после 20 туров Российской Премьер-Лиги нынешнего сезона располагаются на девятом месте в турнирной таблице, набрав 28 очков. В следующем матче внутреннего первенства подопечные Юрана встретятся с «Балтикой» на выезде. Игра состоится 30 марта и начнётся в 17:30 мск.

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