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Силкин: «Динамо» в матче с «Ростовом» обязано лезть из кожи вон перед своими фанатами

Силкин: «Динамо» в матче с «Ростовом» обязано лезть из кожи вон перед своими фанатами
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Бывший главный тренер «Динамо» Сергей Силкин поделился ожиданиями от матча 22-го тура Российской Премьер-Лиги между бело-голубыми и «Ростовом».

«Динамо» играет с «Ростовом» дома при своих болельщиках, конечно, команда только в этом имеет преимущество. Был большой перерыв, связанный с играми сборных. Все игроки вернулись в разном физическом и моральном состоянии. Кто-то играл, кто-то не играл, кто-то победил, а кто-то проиграл. Эти перерывы непредсказуемы.

МИР Российская Премьер-лига . 22-й тур
29 марта 2024, пятница. 19:30 МСК
Динамо М
Москва
Не начался
Ростов
Ростов-на-Дону
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Ростов» — домашняя команда, она в основном побеждает дома, а на выезде много проблем. Но после такого перерыва только чёрт знает, как они сыграют.«Динамо» играет дома и поэтому оно обязано из кожи вон лезть перед своими болельщиками», — сказал Силкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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