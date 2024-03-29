Силкин: «Динамо» в матче с «Ростовом» обязано лезть из кожи вон перед своими фанатами

Бывший главный тренер «Динамо» Сергей Силкин поделился ожиданиями от матча 22-го тура Российской Премьер-Лиги между бело-голубыми и «Ростовом».

«Динамо» играет с «Ростовом» дома при своих болельщиках, конечно, команда только в этом имеет преимущество. Был большой перерыв, связанный с играми сборных. Все игроки вернулись в разном физическом и моральном состоянии. Кто-то играл, кто-то не играл, кто-то победил, а кто-то проиграл. Эти перерывы непредсказуемы.

«Ростов» — домашняя команда, она в основном побеждает дома, а на выезде много проблем. Но после такого перерыва только чёрт знает, как они сыграют.«Динамо» играет дома и поэтому оно обязано из кожи вон лезть перед своими болельщиками», — сказал Силкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.