«Все понимают, что это неправда». Салтыков отреагировал на слухи про Осинькина и «Спартак»

Нападающий московского «Локомотива» Никита Салтыков, выступающий на правах аренды в «Крыльях Советов», прокомментировал слухи о том, что главный тренер самарского клуба Игорь Осинькин может возглавить «Спартак».

«Если честно, даже ни разу не слышал, как ребята на них реагируют. Даже шуток никаких не было, никто это не обсуждал. Может быть, все понимают, что всё это неправда. Все продолжают спокойно работать, никакой напряжённой обстановки нет», — приводит слова Салтыкова «РБ Спорт».

Напомним, Никита Салтыков был куплен московским «Локомотивом» у самарских «Крыльев Советов» в январе. Соглашение железнодорожников с игроком рассчитано до 2028 года. При этом до конца нынешнего сезона Салтыков будет выступать за «Крылья Советов» на правах аренды.

В этом сезоне 19-летний футболист принял участие в 23 матчах самарского клуба во всех турнирах, в которых забил четыре гола и отдал пять результативных передач. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Салтыкова в € 3 млн.