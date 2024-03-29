Сенхаджи: «Факелу» необходимо сохранить прописку в РПЛ, это моя первая цель

Французский центральный защитник Райан Сенхаджи рассказал об адаптации в воронежском «Факеле», а также назвал главную цель на оставшуюся часть сезона.

«Я хорошо адаптировался в команде. Мне помогают во всём. Например, если я что-то не понимаю на русском, мне переводят. Но я уже стараюсь больше вникать, учить какие-то слова, фразы. Это должно мне помочь в будущем. Русский язык немного сложный, но точно проще арабского. Также я знаю английский, французский и испанский языки.

Я комфортно чувствую себя в «Факеле». В первую очередь мне хочется приносить пользу команде. Нам необходимо сохранить прописку в высшем дивизионе. Это моя первая цель», — приводит слова Сенхаджи Metaratings.

Напомним, о переходе Райана воронежский клуб объявил 15 января. В нынешнем сезоне защитник принял участие в 18 матчах во всех турнирах в составе «Крумовграда» (Болгария), в которых он не отметился результативными действиями. Согласно информации, представленной на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 150 тыс.

После 20 туров Российской Премьер-Лиги воронежский «Факел» набрал 25 очков и сейчас занимает 11-е место в турнирной таблице.