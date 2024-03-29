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Денис Макаров: верю, что большой турнир я ещё захвачу

Денис Макаров: верю, что большой турнир я ещё захвачу
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Полузащитник московского «Динамо» Денис Макаров ответил на вопрос, верит ли, что ему удастся выступить на большом турнире. Сейчас российские клубы отстранены от международных турниров по решению ФИФА и УЕФА из-за политической обстановки в мире.

— Очень хочу и жду, когда у нас всё будет хорошо и нам откроют туда путь. Буду делать всё, чтобы туда попасть.

— Что подсказывает внутренний голос: отстранение — надолго?
— Думаю, ещё пару лет. Вера и надежда есть, что большой турнир я ещё захвачу и поиграю.

Напомним, после 20 туров московское «Динамо» занимает третье место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. В активе команды Марцела Лички 38 очков. Лидирует в чемпионате России «Зенит» (40 очков).

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