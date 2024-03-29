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Игонин: в матче с «Зенитом» у «Крыльев Советов» будет мало шансов на победу

Игонин: в матче с «Зенитом» у «Крыльев Советов» будет мало шансов на победу
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Бывший российский футболист Алексей Игонин поделился мыслями о предстоящем матче 22-го тура между «Зенитом» и «Крыльями Советов». Напомним, команды встретятся между собой в рамках 22-го тура РПЛ. Встреча состоится 30 марта в Самаре. Стартовый свисток прозвучит в 14:00 мск.

МИР Российская Премьер-лига . 22-й тур
30 марта 2024, суббота. 14:00 МСК
Крылья Советов
Самара
Не начался
Зенит
Санкт-Петербург
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«У «Крыльев» мудрый тренер, знает, как надо действовать против «Зенита». В обоюдном желании сыграть в атакующий футбол у самарцев будет мало шансов на победу. Не давать возможность и пространство — одна из тактик, которой будут пользоваться хозяева. Конечно, все считают «Зенит» фаворитом, но «Крылья Советов» могут сыграть вничью. Возможно, итоговый счёт будет 0:0, что вполне устроит самарцев», — сказал Игонин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Муценко.

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