Игонин: в матче с «Зенитом» у «Крыльев Советов» будет мало шансов на победу

Бывший российский футболист Алексей Игонин поделился мыслями о предстоящем матче 22-го тура между «Зенитом» и «Крыльями Советов». Напомним, команды встретятся между собой в рамках 22-го тура РПЛ. Встреча состоится 30 марта в Самаре. Стартовый свисток прозвучит в 14:00 мск.

«У «Крыльев» мудрый тренер, знает, как надо действовать против «Зенита». В обоюдном желании сыграть в атакующий футбол у самарцев будет мало шансов на победу. Не давать возможность и пространство — одна из тактик, которой будут пользоваться хозяева. Конечно, все считают «Зенит» фаворитом, но «Крылья Советов» могут сыграть вничью. Возможно, итоговый счёт будет 0:0, что вполне устроит самарцев», — сказал Игонин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Муценко.