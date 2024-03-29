Салтыков: мне не казалось, что у «Зенита» кризисный период. Не удивлён их первому месту

Нападающий московского «Локомотива» Никита Салтыков, выступающий на правах аренды в «Крыльях Советов», поделился мнением о санкт-петербургском «Зените», а также высказался о чемпионской гонке в Российской Премьер-Лиге.

«Мне не казалось, что у «Зенита» кризисный период. Пятикратный чемпион России подряд — это уже о многом говорит. Команда хорошо знает, как выигрывать чемпионат. Как только её конкуренты теряют очки, она сразу побеждает, как это было в последнем туре. Так что нет ничего удивительного в том, что «Зенит» вернулся на первое место.

Московские клубы могут составить конкуренцию «Зениту»? Да, игра «Динамо» на самом деле радует. Мы играли с ними на сборах, у них очень хорошая команда. Так что всё возможно. В верхней части таблицы плотность высокая. И «Краснодар» не выключился из гонки, тем более у них сейчас сменился тренер», — приводит слова Салтыкова «РБ Спорт».

На данный момент петербургский «Зенит» возглавляет таблицу Российской Премьер-Лиги с 40 очками, набранными в 20 встречах. «Краснодар» отстаёт от лидера на одно очко. Московское «Динамо», расположившееся на третьей строчке, набрало 38 очков за аналогичное количество матчей.

В нынешнем сезоне 19-летний футболист принял участие в 23 матчах самарского клуба во всех турнирах, в которых забил четыре гола и отдал пять результативных передач. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Салтыкова в € 3 млн.