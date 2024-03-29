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Тошич: если в ЦСКА посчитают, что я могу помочь, буду рад вернуться в любой должности

Тошич: если в ЦСКА посчитают, что я могу помочь, буду рад вернуться в любой должности
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Бывший футболист ПФК ЦСКА Зоран Тошич заявил, что был бы рад вернуться в московский клуб в любой должности.

«Я провёл лучшее время своей футбольной карьеры в ЦСКА. Всегда вспоминаю это с улыбкой, ЦСКА всегда будет в моём сердце. Пока я ещё играю в футбол. Но если, когда я закончу, в клубе посчитают, что я могу помочь, всегда буду рад вернуться в любой должности. Для меня это будет большая честь. Посмотрим, что будет после завершения карьеры», — сказал Тошич в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

Напомним, Зоран выступал за ЦСКА с 2010 года, перейдя из английского «Манчестер Юнайтед». За семь лет сербский футболист сыграл в составе столичного клуба 241 матч и забил 41 гол.

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