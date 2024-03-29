Тошич: помню Головина 18-летним парнем — сразу было понятно, что его ждёт большое будущее

Бывший футболист ПФК ЦСКА Зоран Тошич поделился воспоминаниями о молодом Александре Головине, который ныне выступает в составе французского «Монако».

«Не смотрю каждую игру Головина в «Монако». Но я вижу, что он выступает очень хорошо, забивает и отдаёт. Можно сказать, что он один из лидеров команды, если не главный лидер. Александр играет за «Монако» уже почти шесть лет.

Я помню Головина 18-летним парнем. Сразу было понятно, что его ждёт большое будущее, если он продолжит работать и развиваться. Сейчас он лидер сборной, лучший футболист в России. Очень рад, что у Саши получается.

Если говорить о футбольных качествах Головина, то я уверен, что он может заиграть в команде классом выше, чем «Монако». У нас футболистов есть такое, что когда чувствуешь себя хорошо, полезным для команды, иногда не хочешь что-то менять и рисковать. Но в Александре точно есть качества, чтобы оказаться в более сильной команде», — сказал Тошич в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.