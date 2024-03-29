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Деменко: если «Спартак» проиграет «Уралу», опять возникнут разговоры об отставке Абаскаля

Деменко: если «Спартак» проиграет «Уралу», опять возникнут разговоры об отставке Абаскаля
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Бывший футболист Максим Деменко высказался о предстоящем матче в рамках 22-го тура РПЛ между красно-белыми и «Уралом». Напомним, игра состоится 30 марта. Встреча пройдёт в Москве и начнётся в 19:00 мск.

«Гончаренко ближе к увольнению из «Урала», чем Абаскаль. Хотя если «Спартак» неудачно сыграет с «Уралом», то опять возникнут разговоры об отставке Абаскаля. «Спартак» привыкли видеть в борьбе за чемпионство, и команда вроде бы хорошо укомплектовалась, но постоянно есть какие-то проблемы и разные ситуации.

МИР Российская Премьер-лига . 22-й тур
30 марта 2024, суббота. 19:00 МСК
Спартак М
Москва
Не начался
Урал
Екатеринбург
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Мне кажется, что Абаскаль и Гончаренко должны доработать до конца сезона. «Спартаку» надо хотя бы попасть в тройку. Игра с «Уралом» станет лакомым кусочком для всех тренеров. Но матч будет сложный для обеих команд», — сказал Деменко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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