Кечинов: только Семак мог бы заменить Карпина в сборной России, других кандидатов нет

Бывший футболист московского «Спартака» Валерий Кечинов поделился мнением о том, какой специалист мог бы заменить Валерия Карпина на посту главного тренера сборной России.

«Я думаю, что в данный момент совмещение постов Карпиным в сборной России и «Ростове» — правильно. Сейчас нет официальных международных соревнований, и поэтому нет надобности сконцентрироваться только на работе в клубе. Сейчас можно совмещать, и это проходит абсолютно безболезненно.

При этом мне кажется, что в данный момент только Семак мог бы заменить Карпина на посту тренера сборной России. Других достойных кандидатов не вижу», — сказал Кечинов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Напомним, Карпин возглавляет сборную России с июля 2021 года.