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Тренер «Юнайтед» тен Хаг рассказал о состоянии травмированных Мартинеса и Шоу

Тренер «Юнайтед» тен Хаг рассказал о состоянии травмированных Мартинеса и Шоу
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Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг поделился информацией о состоянии травмированных защитников «красных дьяволов» Лисандро Мартинеса и Люка Шоу в преддверии матча 30-го тура чемпионата Англии с «Брентфордом», который состоится завтра, 30 марта.

Англия - Премьер-лига . 30-й тур
30 марта 2024, суббота. 23:00 МСК
Брентфорд
Лондон
Не начался
Манчестер Юнайтед
Манчестер
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Лисандро Мартинес может стать частью заявки команды на матч с «Брентфордом». Я ожидаю, что Люк Шоу ещё сыграет за нас в этом сезоне. Мы уверены в этом», — приводит слова тен Хага журналист Фабрицио Романо в соцсети Х (ранее Twitter).

Напомним, Мартинес восстанавливается от травмы колена, которую он получил в начале февраля. В свою очередь, Шоу проходит процесс реабилитации после мышечного повреждения, полученного им 18 февраля.

Матч «Брентфорд» — «Манчестер Юнайтед» начнётся в 23:00 мск.

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