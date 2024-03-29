«Динамо» проиграло «Ростову» с разгромным счётом в матче 22-го тура РПЛ

Завершился матч 22-го тура Российской Премьер-Лиги между московским «Динамо» и «Ростовом». Встреча прошла на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион «Динамо» им. Льва Яшина» в Москве. Игру обслужила бригада арбитров во главе с Павлом Кукуяном из Сочи. «Чемпионат» провёл текстовую онлайн-трансляцию матча. Гости одержали победу со счётом 4:1.

На 22-й минуте полузащитник «Ростова» Кирилл Щетинин открыл счёт и вывел свою команду вперёд. Спустя 10 минут капитан «Ростова» Данил Глебов увеличил преимущество с передачи иранца Мохаммада Мохеби. В конце первого тайма Мохеби забил третий безответный мяч в ворота «Динамо». Ему ассистировал Егор Голенков.

На 57-й минуте Мохеби сделал счёт 4:0 в пользу «Ростова», оформив дубль. Голевая в активе Хорена Байрамяна. На 79-й минуте бразильский футболист «Динамо» Бителло отыграл один мяч с передачи Элазара Дасы.

Таким образом, «Динамо» упустило шанс возглавить турнирную таблицу РПЛ. Сине-бело-голубые остались на третьей строчке с 38 очками в 21 матче. «Ростов» находится на седьмой позиции, набрав 30 очков после аналогичного количества встреч.

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