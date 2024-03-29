В «Баварии» ответили на вопрос о будущем Леона Горецки в клубе

Спортивный директор «Баварии» Макс Эберль высказался относительно будущего 29-летнего центрального полузащитника Леона Горецки в мюнхенском клубе.

«Леон — топ-игрок, и я чрезвычайно ценю его, а также его физическую готовность и дисциплину. Леон — важная часть «Баварии».

Однако на формирование состава влияет решение тренера. Неоспорим тот факт, что Леон является игроком сборной Германии и может играть важную роль в «Баварии», — приводит слова Эберля журналист Флориан Плеттенберг в соцсети Х (ранее Twitter).

В нынешнем сезоне Горецка принял участие в 31 матче во всех турнирах, в которых он отметился четырьмя голами и девятью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 30 млн.