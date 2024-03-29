Гендиректор «Динамо» прокомментировал разгромное поражение от «Ростова»

Генеральный директор московского «Динамо» Павел Пивоваров поделился впечатлениями от разгромного поражения в матче 22-го тура Российской Премьер-Лиги с «Ростовом». Команда Валерия Карпина одержала победу со счётом 4:0.

«Надо отметить, что этот матч был благотворительным. Хочется поблагодарить болельщиков, которые пришли. А пришло немало, несмотря на трагическую повестку и усиленные меры безопасности. Все деньги будут отправлены на помощь пострадавшим.

«Ростов» победил абсолютно заслуженно — их надо поздравить. Они показали качественную игру, чего не сделало «Динамо». Возможно, футболисты не вернулись из своих сборных. Будем исправляться», — передаёт слова Пивоварова корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.