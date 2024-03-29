Гендиректор «Динамо» прокомментировал разгромное поражение от «Ростова»
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Генеральный директор московского «Динамо» Павел Пивоваров поделился впечатлениями от разгромного поражения в матче 22-го тура Российской Премьер-Лиги с «Ростовом». Команда Валерия Карпина одержала победу со счётом 4:0.
МИР Российская Премьер-лига . 22-й тур
29 марта 2024, пятница. 19:30 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
1 : 4
Ростов
Ростов-на-Дону
0:1 Щетинин – 22' 0:2 Глебов – 32' 0:3 Мохеби – 42' 0:4 Мохеби – 57' 1:4 Бителло – 79'
«Надо отметить, что этот матч был благотворительным. Хочется поблагодарить болельщиков, которые пришли. А пришло немало, несмотря на трагическую повестку и усиленные меры безопасности. Все деньги будут отправлены на помощь пострадавшим.
«Ростов» победил абсолютно заслуженно — их надо поздравить. Они показали качественную игру, чего не сделало «Динамо». Возможно, футболисты не вернулись из своих сборных. Будем исправляться», — передаёт слова Пивоварова корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.
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