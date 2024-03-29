Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Кадис — Гранада. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Мостовой: в игре с «Ростовом» со стороны «Динамо» было полное безобразие

Мостовой: в игре с «Ростовом» со стороны «Динамо» было полное безобразие
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший атакующий полузащитник московского «Спартака» Александр Мостовой поделился впечатлениями после минувшего матча 22-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором «Ростов» разгромил «Динамо» со счётом 4:1.

МИР Российская Премьер-лига . 22-й тур
29 марта 2024, пятница. 19:30 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
1 : 4
Ростов
Ростов-на-Дону
0:1 Щетинин – 22'     0:2 Глебов – 32'     0:3 Мохеби – 42'     0:4 Мохеби – 57'     1:4 Бителло – 79'    

«Это ужас! Никто не ответит, что это было. Я в том числе. В первом тайме «Динамо» выглядело ужасно. Вот как здесь не критиковать? Было полное безобразие со стороны «Динамо».

«Ростов» нужно похвалить. Они вышли с заряженными глазами. Всё выглядело так, будто у «Ростова» была игра за какое-то высокое место, а «Динамо» вышло на товарищеский матч. «Ростов» заделал фору, все работали и бились. У «Динамо» в первом тайме была имитация футбола», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

После 21 матча в РПЛ «Ростов» набрал 30 очков и занимает седьмое место. В свою очередь, после аналогичного количества матчей в чемпионате России «Динамо» заработало 38 очков и расположилось на третьей строчке.

Турнирная таблица РПЛ
Материалы по теме
Александр Мостовой: с удовольствием съездил бы к Юрану на стажировку в «Пари НН»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android