Мостовой: в игре с «Ростовом» со стороны «Динамо» было полное безобразие

Бывший атакующий полузащитник московского «Спартака» Александр Мостовой поделился впечатлениями после минувшего матча 22-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором «Ростов» разгромил «Динамо» со счётом 4:1.

«Это ужас! Никто не ответит, что это было. Я в том числе. В первом тайме «Динамо» выглядело ужасно. Вот как здесь не критиковать? Было полное безобразие со стороны «Динамо».

«Ростов» нужно похвалить. Они вышли с заряженными глазами. Всё выглядело так, будто у «Ростова» была игра за какое-то высокое место, а «Динамо» вышло на товарищеский матч. «Ростов» заделал фору, все работали и бились. У «Динамо» в первом тайме была имитация футбола», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

После 21 матча в РПЛ «Ростов» набрал 30 очков и занимает седьмое место. В свою очередь, после аналогичного количества матчей в чемпионате России «Динамо» заработало 38 очков и расположилось на третьей строчке.