Чемпионат Франции по футболу: расписание матчей 27-го тура
Сегодня, 29 марта, матчем между «Лиллем» и «Лансом» стартует 27-й тур французской Лиги 1. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игр предстоящего тура.
29 марта, пятница:
- 23:00 мск. «Лилль» — «Ланс».
30 марта, суббота:
- 19:00 мск. «Метц» — «Монако»;
- 23:00 мск. «Лион» — «Реймс».
31 марта, воскресенье:
- 14:00 мск. «Лорьян» — «Брест»;
- 16:00 мск. «Ницца» — «Нант»;
- 16:00 мск. «Клермон» — «Тулуза»;
- 16:00 мск. «Гавр» — «Монпелье»;
- 18:05 мск. «Страсбург» — «Ренн»;
- 21:45 мск. «Марсель» — «ПСЖ».
В данный момент «ПСЖ» уверенно возглавляет турнирную таблицу чемпионата Франции по футболу, набрав 59 очков в 26 проведённых матчах. На втором месте идёт «Брест», у которого 47 очков после аналогичного количества встреч.
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