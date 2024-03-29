Чемпионат Франции по футболу: расписание матчей 27-го тура

Сегодня, 29 марта, матчем между «Лиллем» и «Лансом» стартует 27-й тур французской Лиги 1. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игр предстоящего тура.

29 марта, пятница:

23:00 мск. «Лилль» — «Ланс».

30 марта, суббота:

19:00 мск. «Метц» — «Монако»;

23:00 мск. «Лион» — «Реймс».

31 марта, воскресенье:

14:00 мск. «Лорьян» — «Брест»;

16:00 мск. «Ницца» — «Нант»;

16:00 мск. «Клермон» — «Тулуза»;

16:00 мск. «Гавр» — «Монпелье»;

18:05 мск. «Страсбург» — «Ренн»;

21:45 мск. «Марсель» — «ПСЖ».

В данный момент «ПСЖ» уверенно возглавляет турнирную таблицу чемпионата Франции по футболу, набрав 59 очков в 26 проведённых матчах. На втором месте идёт «Брест», у которого 47 очков после аналогичного количества встреч.