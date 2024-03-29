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Нагельсман может вернуться в «Баварию» после решения Алонсо остаться в «Байере» — Bild

Нагельсман может вернуться в «Баварию» после решения Алонсо остаться в «Байере» — Bild
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Руководство «Баварии» включило немецкого специалиста Юлиана Нагельсмана, возглавляющего сборную Германии, в список претендентов на пост нового главного тренера «Баварии». Об этом сообщает Bild.

По информации источника, данное решение боссов мюнхенского клуба обусловлено желанием главного тренера «Байера» Хаби Алонсо, которым активно интересовалась «Бавария», остаться в леверкузенском клубе на следующий сезон.

Подчёркивается, что немецкий клуб уже успел установить контракт с окружением Нагельсмана. 36-летний специалист открыт к возвращению в «Баварию».

Напомним, Нагельсман возглавлял мюнхенский клуб с лета 2021-го по март 2023 года.

Действующий тренер «Баварии» Томас Тухель покинет её по окончании нынешнего сезона.

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