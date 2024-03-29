Никита Салтыков: интересно посмотреть на Коваленко именно в «Зените», он справится

Полузащитник «Крыльев Советов» Никита Салтыков поделился мнением об уровне выступлений бывшего хавбека самарского клуба Александра Коваленко, который минувшим летом перешёл в «Зенит».

«Он молодой футболист, которому нужно играть. Классно себя проявил в «Крыльях» и решил попробовать перейти в клуб, где есть сумасшедшая конкуренция. Думаю, он должен справиться с давлением. Он очень много работает, поэтому я верю в него.

Стоит ли Коваленко уйти в аренду? Мне было бы интересно посмотреть на него именно в составе «Зенита». В «Крыльях» он себя уже хорошо проявил, его заметили, поэтому было бы здорово поглядеть на него в питерской команде», — приводит слова Салтыкова «РБ Спорт».

Напомним, в нынешнем сезоне Коваленко принял участие в 11 матчах во всех турнирах, в которых он отметился одной результативной передачей. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 2,5 млн.

20-летний футболист выступал за «Крылья Советов» с 2022 по 2023 год. За этот период он сыграл 42 матча во всех соревнованиях, в которых забил два гола и сделал два ассиста.