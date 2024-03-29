Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Кадис — Гранада. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Игрок «Крыльев» Салтыков назвал «Пари НН» самой неприятной командой РПЛ

Игрок «Крыльев» Салтыков назвал «Пари НН» самой неприятной командой РПЛ
Аудио-версия:
Комментарии

19-летний футболист московского «Локомотива» Никита Салтыков, выступающий на правах аренды за самарские «Крылья Советов», считает «Пари Нижний Новгород» самой неприятной командой Российской Премьер-Лиги.

«С какой командой РПЛ был самый трудный матч? С «Пари НН». Для меня это не самая приятная команда. Но у неё такой стиль игры, и за это нельзя её осуждать. Она просто выбрала путь игры вторым номером. Кто-то называет это «автобусом», а в Италии сказали бы, что это чёткая и грамотная оборона.

Эта тактика приносит команде очки, за это тренера можно только похвалить. Но мне неприятно против неё играть: я крайний нападающий, мне нужно свободное пространство, бежать за спину, а там бежать особо некуда», — приводит слова Салтыкова «РБ Спорт».

Мы хотим спросить вас о некоторых продуктах «Чемпионата»: вы можете сделать сайт лучше

Материалы по теме
Салтыков: Аршавин звал меня в «Зенит»? Приятно, когда легенда замечает твои труды
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android