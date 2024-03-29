Игрок «Крыльев» Салтыков назвал «Пари НН» самой неприятной командой РПЛ

19-летний футболист московского «Локомотива» Никита Салтыков, выступающий на правах аренды за самарские «Крылья Советов», считает «Пари Нижний Новгород» самой неприятной командой Российской Премьер-Лиги.

«С какой командой РПЛ был самый трудный матч? С «Пари НН». Для меня это не самая приятная команда. Но у неё такой стиль игры, и за это нельзя её осуждать. Она просто выбрала путь игры вторым номером. Кто-то называет это «автобусом», а в Италии сказали бы, что это чёткая и грамотная оборона.

Эта тактика приносит команде очки, за это тренера можно только похвалить. Но мне неприятно против неё играть: я крайний нападающий, мне нужно свободное пространство, бежать за спину, а там бежать особо некуда», — приводит слова Салтыкова «РБ Спорт».

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