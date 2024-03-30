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О'Нил — об интересе со стороны «МЮ»: большая честь, даже если в этом нет правды

О'Нил — об интересе со стороны «МЮ»: большая честь, даже если в этом нет правды
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Главный тренер «Вулверхэмптона» Гари О'Нил отреагировал на информацию СМИ об интересе к нему со стороны «Манчестер Юнайтед».

«Не знаю, откуда это пошло. В детстве «Ливерпуль» и «Манчестер Юнайтед» всегда казались особенными [командами]. Для меня большая честь быть связанным [c одним из этих клубов], даже если в этом нет правды. Но мне нравится работать в «Вулверхэмптоне», действительно нравится проводить время в этой команде», — приводит слова О'Нила Goal.

Ранее в СМИ появилась информация, что руководство «Манчестер Юнайтед» намерено провести переговоры с О'Нилом по поводу возможного назначения на пост главного тренера команды. В клубе, как стало известно, намерены попрощаться с Эриком тен Хагом и ищут ему замену.

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