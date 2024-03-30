«Манчестер Юнайтед» может включить Гринвуда в сделку по покупке Бремера у «Ювентуса» — DM

«Манчестер Юнайтед», заинтересованный в покупке 27-летнего центрального защитника «Ювентуса» Бремера, рассматривает вариант с тем, чтобы включить в сделку по его приобретению крайнего нападающего «красных дьяволов» Мэйсона Гринвуда, в нынешнем сезоне выступающего в «Хетафе» на правах аренды. Об этом сообщает Daily Mail.

По информации источника, помимо Гринвуда, «Манчестер Юнайтед» готов заплатить «Ювентусу» за Бремера £ 51 млн (€ 59,7 млн).

Подчёркивается, что в последнее время манкунианцы активизировали контакты с защитником.

Напомним, в нынешнем сезоне Бремер принял участие в 29 матчах во всех турнирах, в которых он отметился двумя голами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 60 млн.

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