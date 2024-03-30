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«Лилль» обыграл «Ланс» и сместил «Монако» с третьей строчки чемпионата Франции

«Лилль» обыграл «Ланс» и сместил «Монако» с третьей строчки чемпионата Франции
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Закончился матч 27-го тура французской Лиги 1, в котором встречались «Лилль» и «Ланс». Игра проходила на стадионе «Пьер-Моруа» в Вильнёв-д'Аск. В качестве главного арбитра встречи выступил Вилли Делажо. Матч завершился со счётом 2:1 в пользу хозяев.

На девятой минуте счёт в матче открыл нападающий «Лилля» Эдон Жегрова. На 60-й минуте он же забил второй гол «бульдогов». На 78-й минуте встречи нападающий Элье Ваи отыграл один мяч гостей, но это не помогло избежать им поражения.

После 27 туров чемпионата Франции «Лилль» набрал 46 очков и сместил с третьей строчки турнирной таблицы «Монако», у которого также 46 очков, однако есть матч в запасе. В свою очередь, после аналогичного количества туров в Лиге 1 «Ланс» заработал 42 очка и располагается на седьмой строчке.

Франция - Лига 1 . 27-й тур
29 марта 2024, пятница. 23:00 МСК
Лилль
Лилль
Окончен
2 : 1
Ланс
Ланс
1:0 Жегрова – 9'     2:0 Жегрова – 60'     2:1 Ваи – 78'    

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