«Лилль» обыграл «Ланс» и сместил «Монако» с третьей строчки чемпионата Франции

Закончился матч 27-го тура французской Лиги 1, в котором встречались «Лилль» и «Ланс». Игра проходила на стадионе «Пьер-Моруа» в Вильнёв-д'Аск. В качестве главного арбитра встречи выступил Вилли Делажо. Матч завершился со счётом 2:1 в пользу хозяев.

На девятой минуте счёт в матче открыл нападающий «Лилля» Эдон Жегрова. На 60-й минуте он же забил второй гол «бульдогов». На 78-й минуте встречи нападающий Элье Ваи отыграл один мяч гостей, но это не помогло избежать им поражения.

После 27 туров чемпионата Франции «Лилль» набрал 46 очков и сместил с третьей строчки турнирной таблицы «Монако», у которого также 46 очков, однако есть матч в запасе. В свою очередь, после аналогичного количества туров в Лиге 1 «Ланс» заработал 42 очка и располагается на седьмой строчке.

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