Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

В «Баварии» назвали игрока, который не продаётся

В «Баварии» назвали игрока, который не продаётся
Комментарии

Спортивный директор «Баварии» Макс Эберль заявил, что клуб не будет продавать полузащитника Джамала Мусиалу.

«Джамал Мусиала не продаётся. Мы ожидаем, что он станет лицом «Баварии» в будущем. Джамал приносит большую радость своей игрой. Наша цель – сделать его новым лицом Баварии», – приводит слова Эберля Sky Sport Germany.

Мусиала является воспитанником «Челси». Полузащитник выступает за «Баварию» с 2019 года. В нынешнем сезоне немец провёл 32 матча во всех турнирах, в которых отметился девятью голами и четырьмя результативными передачами. Контракт игрока с мюнхенским клубом действует до конца июня 2026 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 110 млн.

Материалы по теме
Топ-5 самых высокооплачиваемых игроков Бундеслиги. Тут только игроки «Баварии»!
Истории
Топ-5 самых высокооплачиваемых игроков Бундеслиги. Тут только игроки «Баварии»!

Футболистка «Баварии» забыла надеть шорты перед матчем:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android