В «Баварии» назвали игрока, который не продаётся

Спортивный директор «Баварии» Макс Эберль заявил, что клуб не будет продавать полузащитника Джамала Мусиалу.

«Джамал Мусиала не продаётся. Мы ожидаем, что он станет лицом «Баварии» в будущем. Джамал приносит большую радость своей игрой. Наша цель – сделать его новым лицом Баварии», – приводит слова Эберля Sky Sport Germany.

Мусиала является воспитанником «Челси». Полузащитник выступает за «Баварию» с 2019 года. В нынешнем сезоне немец провёл 32 матча во всех турнирах, в которых отметился девятью голами и четырьмя результативными передачами. Контракт игрока с мюнхенским клубом действует до конца июня 2026 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 110 млн.

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